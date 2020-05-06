Героизм и подвиг белорусского народа нужно хранить в памяти - Шумилин

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужество, героизм белорусского народа нужно хранить в памяти. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"День Великой Победы - 9 мая - всегда был и будет значимым событием в истории. Беларусь заплатила слишком высокую цену в 1941-1945 годах, и мы не имеем права вычеркнуть из памяти ужасы войны, а вместе с тем отчаянное мужество, героизм и подвиг нашего народа в борьбе с фашистской агрессией. Преклоняемся перед ветеранами, которые положили на алтарь победы свои жизни и здоровье, чтобы наша родная страна была сильной и независимой, а мы жили счастливо", - сказал Александр Шумилин.

Он отметил, что в Беларуси мало семей, которых бы не затронула война. "Мои дедушки, как и у многих наших соотечественников, воевали на разных фронтах, а бабушка, еще совсем юная, была связной в партизанском отряде", - поделился семейной историей председатель ГКНТ.

Фото ГКНТ

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Возложив цветы к памятнику-скульптуре скорбящей матери в парке культуры и отдыха им.Челюскинцев, к акции присоединились представители ГКНТ и Национального центра интеллектуальной собственности. "Здесь в братской могиле захоронены советские военнопленные, подпольщики и мирные жители - всего более 10 тыс. человек, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем им дань памяти и уважения", - отметил Александр Шумилин.-0-