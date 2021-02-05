Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин предложил закрепить в политической системе Беларуси проведение диалоговых площадок. Такую идею он озвучил в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень важно включить в политическую систему Беларуси те наработки, новшества, которые появились за эти полгода. Смотрите: диалоговые площадки, на базе автопробегов появились сообщества людей, новые движения, создан Молодежный парламент, прошли молодежные форумы", - отметил Вадим Гигин.

По его словам, эти мероприятия объединили десятки тысяч людей, которые готовы участвовать в политической жизни Беларуси. "Важно не упустить эту активность, направить ее в конструктивное русло", - подчеркнул историк.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в свою очередь заметил, что прошедшие в регионах диалоговые площадки не были собранием единодушных людей. По его словам, там шли достаточно жесткие дискуссии, в том числе с участием представителей конструктивной оппозиции. Руководитель медиахолдинга считает, что и на Всебелорусском народном собрании будут идти горячие обсуждения.

"Единственное, что объединяет тех людей, которые придут туда и от оппозиции, и от власти, - им важна судьба нашей страны, нашей родины как единого, целостного, суверенного государства", - убежден Владимир Перцов.-0-