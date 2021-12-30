Гигин: идеология беглых - это русофобия и установка внешнего контроля над Беларусью

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идеология беглых - это русофобия и установка внешнего контроля над Беларусью. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы понимаем эту идеологию - это русофобия, это постановка Беларуси под внешний контроль", - сказал Вадим Гигин.

Он заметил, что когда оппоненты власти живут на чужой территории, содержатся на средства иностранных государств, их безопасность обеспечивается спецслужбами этих стран, то иначе быть и не может.

"Какую программу вы от них ожидаете? Естественно, они опутаны обязательствами - и явными, и неявными. Альтернатива нашему конституционному процессу, той политической трансформации, которая сейчас происходит в Беларуси, только одна - это внешнее управление, уничтожение суверенитета и, нужно сказать прямо, это война. Потому что Беларусь Западу нужна только как площадка для последующего разрушения России. А разрушить Россию сейчас без крупномасштабной войны не получится, поэтому такая военная истерия и идет", - подчеркнул историк.-0-