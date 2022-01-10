Гигин: к истории надо относиться внимательно, не растаскивая ее по национальным квартирам

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К истории надо относиться внимательно, не растаскивая ее по национальным квартирам. Такое мнение высказал председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

Вадим Гигин напомнил, что Президент на недавнем совещании по исторической политике значительную его часть посвятил именно казахстанской ситуации. "С этого он начал, дал подробный анализ, цитаты разошлись по всему миру", - отметил эксперт. "Очень важны исторические параллели. В основе того, что сейчас происходит, этой турбулентности постсоветского пространства, через 30 лет после развала Союза, лежит и то, что мы стали крайне грубо обращаться с историей, растаскивать ее по национальным квартирам", - продолжил председатель правления.

По его словам, "к истории нужно относиться внимательно, не нужно из истории делать некое оружие, чтобы обосновать современный политический строй". В этой связи Вадим Гигин вспомнил 90-е годы и БНФ, когда хотели сознательно исказить белорусское национальное самосознание. "Их не устраивало и не устраивает, что для нас Великая Отечественная война свята, не устраивает, что в советском периоде мы видим много положительного и говорим, что это наш фундамент, что наша государственность оформилась именно в этот период. Их это жутко бесит. Они хотят, чтобы в России мы видели исторического врага. Они нам навязывают своих героев, как они их представляют, - продолжил он. - Это делается только ради того, чтобы изменить геополитическую ситуацию. Ради того, чтобы белорусов и россиян сделать врагами, и эта же политика проводится по всему постсоветскому пространству".

Председатель правления заметил, что при изучении методичек цветных революций очень много внимания уделяется технологиям, однако в основе лежит искажение исторического сознания. "В Центральной Азии эта работа проводится очень активно. А она еще замешивается на местных исторических, племенных традициях, крайне сложной религиозной ситуации. На самом деле то, что полыхнуло в Казахстане, может иметь далеко идущие последствия и с этой точки зрения. Там уже заложены идеологические бомбы, в том числе завязанные зачастую на выдуманных фейковых исторических претензиях народов друг к другу", - заключил он.-0-