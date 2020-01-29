Гигин: конституционные изменения в России и Беларуси говорят о завершении постсоветской эпохи

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые конституционные изменения в России и Беларуси говорят о завершении постсоветской эпохи. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

Он считает, что постсоветское пространство прошло определенный этап, завершился период суверенизации. "С конституционными изменениями в России, которые, возможно, будут и у нас, заканчивается постсоветская эпоха. Уже нет ее. Уже выросло поколение людей, которые сформировались в условиях новых независимых государств", - сказал Вадим Гигин.

Директор Belarusian Institute for Strategic Studies (BISS, Литва) Петр Рудковский в свою очередь обратил внимание, что изменения происходят не только в постсоветских, но и в западных странах. "На Западе это кризис либеральной модели, рост того, что называют правым популизмом. На постсоветском пространстве виден определенный тренд на серьезные изменения: и в Узбекистане, и в Казахстане. Системные конституционные изменения произойдут в России. Причем в направлении усиления роли парламента, координации между ним и судами", - отметил он. В Беларуси, добавил Петр Рудковский, о возможных изменениях в Конституцию говорил Президент. "Тут такой глобальный контекст прочитывается", - подчеркнул эксперт.-0-