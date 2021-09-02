Гигин: люди интересуются больше социально-экономическим положением, а не политикой

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы чисто политические отходят на второй план, люди интересуются больше социально-экономическим положением. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин, комментируя результаты телефонного опроса "Общественное мнение о проблемах, волнующих население", сообщает БЕЛТА.

Опрос с 19 июля по 9 августа провел Институт социологии НАН Беларуси. Выборка составила 902 респондента, принципы репрезентативности соблюдены. По словам Вадима Гигина, цифры, которые мы видим из исследования, свидетельствуют об укреплении стабильности в белорусском обществе.

"В частности, проблемы чисто политические отходят на второй план, а может, уже и на третий. Люди интересуются больше социально-экономическим положением. Да, конечно, люди недовольны определенными показателями, но это вполне естественно. Было бы непонятно, если были бы другие результаты, - отметил эксперт. - Но вместе с тем уровень социально-экономического развития своих населенных пунктов (это очень важно: не своего личного положения, а населенных пунктов в целом) более 50% оценивают как средний, 15% - как высокий.

Вадим Гигин напомнил, что в стране в настоящее время реализуется проект "Беларусь адзiная" - серия региональных форумов, приуроченных к Году народного единства.

"В рамках этого проекта мы ездим с группой экспертов по Беларуси, общаемся с политическим активом на местах. И везде звучит одна мысль: местные проблемы людей волнуют гораздо больше, чем вопросы глобального политического переустройства как на действительно глобально-планетарном уровне, так и на общенациональном. Людей волнует, насколько будет эффективным местный исполком - районный или областной. Насколько результативна работа сельского совета. Волнуют вопросы благоустройства, дорог, развития связи, услуги здравоохранения, возможности шаговой доступности предприятий социального стандарта - школы, в том числе музыкальные. Именно это находится на первом месте", - считает аналитик.

По его словам, недостатки регионов имеют во многом определяющее значение. "Мы социальный стандарт подняли в Беларуси настолько высоко, что любой сбой в работе этих предприятий приводит к росту - пусть я бы и не сказал, что серьезного, но все же - напряжения на местах. К сожалению, этим могут пользоваться и наши политические противники, пытаясь перевести это напряжение, возникающее в той или иной местности, в некие политические требования", - сказал политолог.

Знаковыми и важными Вадим Гигин считает цифры, связанные с внешнеполитическими аспектами. "38,9% населения считает, что "ни на кого ориентироваться не надо, нужно проводить самостоятельную политику". Что же касается взаимоотношений с нашим ближайшим стратегическим партнером, по мнению почти половины - 47,1% - опрошенных, Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров, - подчеркнул он. - Выстраивать же отношения по принципу равноправного союза двух государств с созданием наднациональных органов управления считают необходимым 30,1% граждан нашей страны".-0-