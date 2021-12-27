Гигин о "конституции" беглых: она ведет к созданию олигархической республики

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Конституция" беглых оппонентов белорусской власти может привести к созданию олигархической республики. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт подчеркнул, что находящиеся в Беларуси оппозиционные силы в том числе могли высказать свое мнение в ходе подготовки обнародованного проекта изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. "Их мнение услышано. Они были в том числе представлены в Конституционной комиссии, - сказал он. - Если мы говорим о беглых, так а что они нам предлагают? Вернуться к Конституции 1994 года? Она привела к конституционному кризису 1996 года. Та какая-то а-ля конституция, которую они предлагали? Так почитайте ее. Там и отказ от социальных гарантий, и ослабление института Президента. А к чему это ведет - к созданию олигархической республики".

"Так кто заказчик того проекта? Какие-то подпольные или беглые олигархи, которые хотят вместо народа распределять полномочия? Мы видим, к чему это приводит. Украина у нас под боком. Это нам надо?" - задал риторический вопрос Вадим Гигин.

Что касается призывов к бойкоту референдума, эксперт подчеркнул, что это означает фактически самоустранение из общественной политической жизни.

Вадим Гигин отметил, что после событий августа 2020 года в обществе произошла мобилизация патриотических сил. "И очень важно это сохранять. Народ почувствовал ответственность за свою страну в полном смысле этого слова. И возможность принять участие во всенародном обсуждении Конституции, а затем в референдуме - это как раз и есть гражданский долг", - подчеркнул эксперт.-0-