Гигин о проекте Конституции: мы провозглашаем собственную модель народовластия

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном аппарате Следственного комитета сегодня прошла встреча с председателем правления Белорусского общества "Знание" Вадимом Гигиным. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Политолог рассказал обо всех изменениях в проекте Конституции Беларуси и его важности, а также отметил необходимость создания органа народовластия - Всебелорусского народного собрания.

"Мы провозглашаем собственную модель народовластия, как и прописано в проекте Конституции, - Всебелорусское народное собрание. То есть это такой сход представителей различных трудовых коллективов, депутатского корпуса, общественных организаций, политических партий, это внепарламентский орган. Он, если угодно, общественно-консультативный, но обладающий очень серьезными правовыми полномочиями", - подчеркнул Вадим Гигин.

Мероприятие состоялось в формате открытого диалога. Сотрудники Следственного комитета задали гостю интересующие вопросы, и на каждый из них эксперт дал откровенный и исчерпывающий ответ.-0-