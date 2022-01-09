Гигин: поляки себя ни в чем не стесняли и несли в отношении нашей истории все, что хотели

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляки себя ни в чем не стесняли и несли в отношении нашей истории все, что хотели. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА.

"Самый яркий пример, когда мы боялись зацепить наших соседей - это праздник, который мы учредили в прошлом году. Это 17 сентября (День народного единства. - Прим. БЕЛТА). Невзирая на требования общественности, он долго не появлялся, потому что некоторые наши чиновники и дипломаты говорили, что не стоит злить Польшу, ведь она к этому относится очень трепетно. При этом поляки себя ни в чем не стесняли и несли в отношении нашей истории все, что хотели. Например, прославляя Пилсудского, тех деятелей, которые творили этноцид на наших землях. А мы боялись и стеснялись. Прошлый год стал переломным. Праздником 17 сентября, делом о расследовании геноцида в отношении белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и другими шагами мы провозгласили - мы будем утверждать свой взгляд на историю без оглядки на чье-то мнение извне", - сказал Вадим Гигин.

По его словам, в Беларуси не собираются делать из истории оружие. "Если посмотреть первые крупные исторические обзорные труды, допустим, того же Карамзина - это был государственный заказ. История лежит в основе идеологии. Наши противники это поняли давно, провозгласив, что для них история - это оружие. Это был инструмент искажения национального самосознания, попытки оторвать белорусов от наших цивилизационных основ. Мы должны давать ответ на внешние вызовы, потому что практически все наши страны-соседки сформировали историческую политику жесткую, с тоталитарным подходом. Посмотрите, какие законы приняты в Украине, Польше, Прибалтике. Там создана фактически историческая полиция. Мы не будем этот негативный опыт повторять, но мы должны выстраивать эффективную систему защиты, трансляцию определенных исторических взглядов, потому что это напрямую затрагивает гражданскую ответственность", - сказал он.

Вадим Гигин напомнил, что в Беларуси предлагается создать совет по исторической политике. Он будет координировать усилия исследователей Академии наук, университетов, общественных организаций и СМИ. Ключевым организующим звеном будет отделение гуманитарных наук и искусств Академии наук, исторические факультеты высших учебных учреждений.-0-