Гигин: у нас флаг один: он и государственный, и национальный

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У нас флаг один: он и государственный, и национальный, заявил председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас флаг один. Он и государственный, и национальный. Наше знамя - символ любви к нашей родине", - сказал Вадим Гигин.

Республиканский проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция проходит во Дворце спорта в Минске.

Здесь представлены авторские телевизионные проекты. Это "Прямой контакт". Журналисты и авторы вышли на прямой контакт с аудиторией. Можно пообщаться и высказать свою точку зрения.

Старт проекта "В режиме правды" белорусское общество "Знание" дало 24 ноября 2021 года в 25-ю годовщину исторического референдума, определившего конституционный строй нашей страны.-0-