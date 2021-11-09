Гигин: важно прививать молодежи уважение к науке

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В президиуме Национальной академии наук Беларуси стартовал проект "Формат науки: доступно". Организатором встречи молодежи с известными учеными стало Белорусское общество "Знание" при содействии Международного медиаклуба "Формат А-3", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Проект направлен на то, чтобы формировать определенную преемственность между различными поколениями. Очень важно, чтобы мы прививали нашим молодым согражданам уважение к науке, стремление к научному поиску, мотивировали ребят к исследовательской работе, - заявил председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин. - Поэтому акцент в проекте сделан именно на естественные, технические науки. Важно показывать молодых, успешных, талантливых и перспективных специалистов в области физики, химии и биологии, чтобы у ребят формировался положительный имидж ученого. Наши школьники, учащиеся гимназий, студенты, у которых присутствует желание познавать что-то новое, говорят о том, что это стимулирует их к дальнейшему поиску. А потому нам необходимо продемонстрировать, что, будучи ученым, ты становишься успешным в нашем социуме".

Как молодежь попадает в науку? Является ли это осмысленным решением, принятым еще со школьной скамьи, или же просто действует по наитию? А как вообще становятся великими учеными? Как попадают в этот мир избранных? В каких сферах ведут исследования молодые ученые? Довольны ли они своей работой? Какие перспективы видят перед собой? На эти и другие вопросы совместно с учащимися школ, гимназий и вузов столицы искали ответы руководитель комплекса синхронно-нейтронных исследований НИЦ "Курчатовский институт", председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков и его белорусский коллега доктор физико-математических наук, заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Алексей Труханов.

"Сегодня в России и Беларуси быть ученым и заниматься наукой - это очень интересно. Просто в силу того, что наука в мире очень динамична, и это действительно сфера, которая определяет облик завтрашнего дня, человечества в принципе. Поэтому мне было важно рассказать молодым людям о том, что наука теперь становится ключевым фактором и социально-экономического развития, и политических взаимодействий. Именно она определяет образ не через сотни лет, а по сути, что наступит завтра", - подчеркнул Никита Марченков.-0-