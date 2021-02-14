Гигин: ВНС было отличной площадкой для донесения своей позиции 

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Всебелорусское народное собрание было отличной площадкой для донесения своей позиции. Такое мнение высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук Вадим Гигин в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Важна была трибуна, открытый микрофон, возможность общения. Эмоциональный заряд во Дворце Республики был огромный. Там были министры, губернаторы, деятели культуры, спортсмены, работали разные средства массовой информации, не только белорусские. То есть это была классная площадка для выражения своей позиции", - сказал Вадим Гигин.

ВНС предложено сделать конституционным органом. "Надо понимать, что это общественно консультативный орган, он не должен заменять собой парламент. Второй момент: уже сейчас делегаты Всебелорусского народного собрания должны включаться в эту работу. Нужно четко законодательно прописать, какими правами обладает ВНС и какую несет ответственность, а также условия его формирования", - высказал мнение декан факультета.

"В материалах по итогам диалоговых площадок мы увидели, что в центре внимания социально-экономическая проблематика. Вопросы конституционной реформы, политических партий затрагиваются, но они далеко не на первом месте", - обратил внимание Вадим Гигин и подчеркнул необходимость реагировать на этот запрос общества.-0-