Гигин: Запад хочет прийти к мировому гегемонизму, но однополярного мира не будет

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад хочет прийти к мировому гегемонизму, но однополярного мира не будет. Такое мнение высказал председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Это цивилизационное противостояние. Мы их не устраиваем, потому что мы некий альтернативный центр. Мы - это Беларусь и Россия. Китай такой центр представляет. Они хотят прийти к мировому гегемонизму, - убежден политолог. - Они это уже и не скрывают. Боррель (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. БЕЛТА) заявляет: "Мы должны властвовать над миром".

По мнению Вадима Гигина, у Запада империалистическое мышление, и уходит оно в далекие исторические времена. "Это грабители, стервятники. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Мы поддерживаем те или отношения (дружеские или не очень дружеские) с людьми, которые хотят нанести нам ущерб, в каком бы виде наша государственность ни существовала", - обратил он внимание.

Вместе с тем общественный деятель подчеркнул: в современном мире Запад уже проигравшая сторона. "Однополярный мир закончился. Все их истерики, бешенство, попытка кататься на танках вдоль наших границ - это слабость. Однополярного мира не будет. США не справились с ролью единоличного правителя всей планеты, - отметил он. - Мы постепенно вырабатываем правила многополярного мира. Но, к сожалению, должны пройти через период вот этой нестабильности".-0-