ГКНТ планирует направить около Br1 млн на научно-исследовательские проекты РНПЦ спорта

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям планирует направить около Br1 млн на финансирование научно-исследовательских проектов Республиканского научно-практического центра спорта. Об этом рассказал председатель ГКНТ Александр Шумилин сегодня во время посещения РНПЦ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

По его словам, на следующие пять лет запланирована реализация нескольких проектов. Среди них - оценка биомеханики и реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку с использованием костюма с 3D-моделированием, разработка современных восстановительных методик после реконструктивных операций коленных суставов, изучение риска развития патологии опорно-двигательного аппарата в зависимости от вида спорта. "РНПЦ спорта активно взаимодействует в научном и практическом направлении с Министерством здравоохранения, НАН Беларуси и ГКНТ. Такое тесное сотрудничество позволило вывести работу центра на принципиально новый уровень. Лаборатория спортивного травматизма обладает уникальными отечественными технологиями и оснащена современным высокотехнологичным оборудованием", - отметил Александр Шумилин.

Директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная рассказала, что в лаборатории проводится диагностика состояния опорно-двигательного аппарата от шейного отдела позвоночника до стоп, а также лечение травм и заболеваний спортсменов высокого уровня методами регенеративной медицины. "С помощью оптико-топографической системы мы имеем возможность диагностировать нарушения опорно-двигательного аппарата и определять наличие мышечного дисбаланса у спортсменов. Главным преимуществом оптико-топографического метода является отсутствие лучевой нагрузки, что делает этот метод незаменимым для динамического наблюдения за спортсменами", - пояснила она.

В лаборатории спортивного травматизма обследовались уже более 1,5 тыс. спортсменов, которым по результатам тестирования были даны индивидуальные рекомендации по реабилитации и тренировочному процессу. В настоящее время в РНПЦ спорта приступили к оказанию высокотехнологичных услуг на экспорт. За счет этого окупятся государственные вложения и будут увеличены поступления валюты в страну.

Научно-образовательный кластер "Инновационные технологии в спорте" функционирует в стране с февраля 2020 года для проведения научных исследований с использованием новейшего современного оборудования, в том числе в РНПЦ спорта. Инициаторами его создания выступили БНТУ и БГУФК. На площадке кластера планируется создать научно-инновационный центр по тестированию спортсменов сборных и национальных команд Беларуси. В центре предполагается организовать комплексный контроль за функциональным состоянием спортсменов. Такой контроль подразумевает определение индивидуального уровня различных сторон подготовленности и кумулятивного тренировочного эффекта, а также выявление глубинных резервных возможностей организма спортсменов. Кроме того, планируется определять факторы, лимитирующие развитие работоспособности, на основании специальных тестов, соответствующих целям и задачам этапа и периода подготовки с учетом специфики вида спорта. Создать центр планируется по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы.-0-

Фото ГКНТ