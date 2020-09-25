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Общество
25 сентября 2020, 07:27

ГКСЭ предлагает обсудить требования к материально-технической базе и условиям проведения экспертиз

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет судебных экспертиз вынес на общественное обсуждение проект постановления "О требованиях к материально-технической базе и условиям проведения судебных экспертиз по их видам (подвидам)", сообщили БЕЛТА в ГКСЭ.

Проектом утверждены единые для всех судебно-экспертных организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся судебными экспертизами, требования к условиям их проведения, а также перечень приборов, оборудования, программного обеспечения, необходимого для этих целей. Сейчас требования к материально-технической базе определены только для лицензиатов.

Вместе с тем в соответствии с профильным законом проведение судебных экспертиз допускается исключительно при наличии материально-технической базы, необходимой для конкретного вида (подвида), и предназначенных для этого условий. Отсутствие таковых является одним из оснований возврата постановления (определения) о назначении судебной экспертизы без исполнения.

Вынесенный на обсуждение проект разработан для обеспечения положений закона о судебно-экспертной деятельности и направлен на совершенствование правовых отношений в этой сфере.

Свои замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси по 4 октября.

Ранее ГКСЭ предложил обсудить проекты постановлений "О квалификационных категориях" и "О порядке разработки, апробирования и внедрения новых экспертных методик".-0-

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