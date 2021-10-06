Глава БСЖ: отдельные журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" травили сотрудников госСМИ и угрожали им

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдельные журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" травили сотрудников государственных СМИ и угрожали им. Об этом заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Очень многие люди не берут на себя труд посмотреть, чем эта редакция и чем отдельные, подчеркну, отдельные корреспонденты этой редакции занимались весь прошедший год. Они считают, что "Комсомольская правда", которая издается в Москве, - то же самое, что и "Комсомольская правда", которая издается в Минске. Это не так", - сказал Андрей Кривошеев.

По его словам, в редакции издания "Комсомольская правда в Беларуси" работали журналисты, которые травили, унижали, пытались подкупить либо угрозами склонить на свою сторону сотрудников государственных и прогосударственных белорусских СМИ. "В том числе ОНТ, БТ, "СБ. Беларусь Сегодня". Это просто запредельное нарушение этического стандарта", - сказал руководитель Белорусского союза журналистов.-0-