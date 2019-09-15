Глава Международной федерации гандбола оценил шансы Беларуси на проведение ЧЕ в 2026 г

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал свое мнение относительно шансов Беларуси на проведение чемпионата Европы по этому виду спорта в 2026 году, сообщает БЕЛТА.

Беларусь, Польша и Литва намереваются в 2026 году принять Чемпионат Европы по гандболу, в этой связи у Хассана Мустафы спросили его мнение относительно шансов этой заявки. "Со своей стороны я высказал поддержку, - сразу отметил он. - У вас есть вся необходимая инфраструктура. Я слышал хорошие отзывы о II Европейских играх. Причем, не только в Европе, но и за ее пределами. Это тоже плюс для вас".

Но для того, чтобы получить право на проведение гандбольного чемпионата континента, надо иметь хорошее лобби, считает глава федерации. "Надо выстраивать работу с другими федерациями, чтобы они голосовали за заявку на конгрессе в 2021 году. Беларуси надо работать как минимум над привлечением на свою сторону всех постсоветских стран", - высказал свое мнение Хассан Мустафа.

В беседе с журналистом он также поделился впечатлением о том, как изменилась наша страна с 2006 г, когда он впервые побывал в Беларуси. За это время, признается президент Международной федерации гандбола, многое изменилось: очертания и облик города, дороги, спортивная инфраструктура. "Изменилось отношение людей к спорту. Разумеется, это невозможно было бы осуществить без поддержки со стороны вашего президента. Он понимает, что спорт - это мост, который объединяет людей", - отметил Хассан Мустафа.

Он рассказал, что во время нынешнего визита успел провести ряд встреч с представителями различных структур (в частности, Минспорта, Мингорисполкома и пр.): "Мы пришли к пониманию и договорились о дальнейшем развитии гандбола в Беларуси, обсуждали много различных вещей, в том числе и нашу программу "Гандбол в школах". Наша цель - 5 млн детей, занимающихся этим видом спорта. Также договорились о развитии пляжного гандбола".

По мнению Хассана Мустафы, в Беларуси достаточно талантливых спортсменов, которые могут вырасти до топ-уровня.-0-