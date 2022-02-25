Глава Миссии наблюдателей от СНГ: уверен, референдум в Беларуси пройдет успешно

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уверен, референдум в Беларуси пройдет успешно. Об этом заявил журналистам глава Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Ильхом Нематов. Сегодня наблюдатели от СНГ посетили участки для голосования в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Наша миссия работает в Беларуси с 1 февраля. Долгосрочные наблюдатели побывали уже во всех областях. Все встречи прошли продуктивно. В составе миссии очень опытные люди. По их информации пока каких-либо нарушений или нареканий не выявлено. Прибывают краткосрочные наблюдатели. Они разъедутся по всем регионам", - рассказал Ильхом Нематов.

По его словам, наблюдатели отмечают большой интерес граждан к референдуму. "Люди приходят с большим удовольствием. Сегодня в стране созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне и обеспечения свободного волеизъявления граждан, - отметил глава миссии. - Страны СНГ и миссия наблюдателей заинтересованы в мирном и стабильном развитии Беларуси. Мы знаем, что народ Беларуси мудрый. Поэтому я уверен, что референдум пройдет успешно и станет залогом дальнейшего развития государства".

Наблюдатели от Содружества уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. А всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.

Члены миссии будут присутствовать при открытии участков референдума, наблюдать за процессом голосования и процедурой подведения итогов. Всего в мониторинге республиканского референдума планируют задействовать от 100 до 120 наблюдателей от СНГ.-0-