Глава НИИ гриппа заявил, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек, который прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, может остаться ее носителем и поэтому должен соблюдать меры профилактики, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. директора НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ Дмитрия Лиознова.

"Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные меры противоэпидемические, чтобы не заразить других", - сказал Лиознов.

По словам заместителя директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, человека можно считать привитым, если он получил полную дозу вакцины, то есть прошел двукратную вакцинацию в случаях, когда это необходимо. "После второго введения должно пройти не менее трех недель, после чего мы считаем, что у человека прошло время, когда он может считаться привитым, то есть его иммунная система ответила на введение вакцины", - пояснила она. До этого времени, по словам Даниленко, вероятность того, что человек может быть носителем инфекции, выше.

Он также отметил, что новые мутации коронавирусной инфекции передаются легче, но не вызывают более тяжелого течения болезни, а также не влияют на эффективность вакцин. "Вирусы постоянно мутируют, это связано с их жизненным циклом. В отношении коронавируса: у него есть система защиты и те изменения, которые фиксируются сейчас, их не так много по сравнению с другими вирусами и вирусами гриппа. Изменения тщательно мониторятся, на сегодняшний день новые варианты обладают определенными эпидемиологическими характеристиками, более легко передаются, но не вызывают более тяжелого течения заболевания и не приводят к изменению эффективности вакцин", - рассказал глава НИИ.

Лиознов также добавил, что мутации вируса могут иметь разные направления: могут повышать эффективность возбудителя, но также и ухудшать его характеристики, делать менее патогенным.-0-