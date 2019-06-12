Глава Олимпийского комитета Испании отметил высокий уровень готовности Беларуси к II Европейским играм

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, состоялась сегодня в Мадриде. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.
Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой подчеркнул важность проведения такого крупного спортивного события в Минске и высказал уверенность, что этот спортивный форум привлечет внимание к Беларуси со стороны любителей спорта и обычных туристов.
В свою очередь руководитель Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко отметил высокий уровень готовности Беларуси к проведению игр и качественную организацию мероприятия. Он пожелал участником соревнований успехов, а зрителям - удовольствия от просмотра.
Гости мероприятия смогли познакомиться с информацией о туристическом потенциале Беларуси. При этом организаторы обратили внимание на возможность въезда в Беларусь без визы, в частности в границах проведения II Европейских игр.
Организаторами презентации выступили посольство Беларуси в Испании и Олимпийский комитет Испании. Участие в нем приняли представители дипломатического корпуса органов управления, сферы спорта, испанской и белорусской общественности, СМИ.-0-
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