Глава Олимпийского комитета Испании отметил высокий уровень готовности Беларуси к II Европейским играм

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, состоялась сегодня в Мадриде. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой подчеркнул важность проведения такого крупного спортивного события в Минске и высказал уверенность, что этот спортивный форум привлечет внимание к Беларуси со стороны любителей спорта и обычных туристов.

Фото посольства Беларуси в Испании

В свою очередь руководитель Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко отметил высокий уровень готовности Беларуси к проведению игр и качественную организацию мероприятия. Он пожелал участником соревнований успехов, а зрителям - удовольствия от просмотра.

Гости мероприятия смогли познакомиться с информацией о туристическом потенциале Беларуси. При этом организаторы обратили внимание на возможность въезда в Беларусь без визы, в частности в границах проведения II Европейских игр.

Организаторами презентации выступили посольство Беларуси в Испании и Олимпийский комитет Испании. Участие в нем приняли представители дипломатического корпуса органов управления, сферы спорта, испанской и белорусской общественности, СМИ.-0-