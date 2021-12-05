Глава Римско-католической церкви в Беларуси: костел продолжит оказывать помощь беженцам на границе

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Костел продолжит оказывать помощь беженцам на границе, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

По его словам, беженцы имеют право искать лучшей жизни для своих семей и детей. "Человек имеет право к миграции. Бог человека создал свободным. И поэтому люди идут", - сказал Иосиф Станевский.

Архиепископ подчеркнул, что костел оказывал и продолжает оказывать помощь беженцам.

"Мы, как конференция, как костел, сразу же обратились к нашей пастве, верующим с просьбой, чтобы каждый, кто испытывает такую потребность, или кто может - помочь им. И эта помощь им на границе не только через "Каритас" была предоставлена. И также дальше помогаем", - отметил Иосиф Станевский.-0-