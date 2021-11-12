Глава Римско-католической церкви: важно помогать людям вне зависимости от их вероисповедания

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Римско-католическая церковь призывает помогать друг другу вне зависимости от национальности и вероисповедания. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский, который 12 ноября принял участие во встрече уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси Александра Румака с руководителями ведущих религиозных конфессий страны.

На встрече состоялось обсуждение темы кризиса с беженцами, их положения на границе с Польшей, гуманитарной, духовной поддержки людей, которые оказались в сложной ситуации.

"Костел через своих верующих на протяжении многих столетий стремится помогать тем, кто в этом нуждается. Папа Римский Франциск призывает всех людей доброй воли к единству, поскольку все мы братья и сестры", - отметил глава Римско-католической церкви.

Иосиф Станевский подчеркнул: "События, которые сегодня происходят на границе с Польшей, еще раз свидетельствуют о том, что эти слова понтифика очень важны, и люди должны помогать друг другу независимо от того, какой они национальности и вероисповедания. В особенности, когда речь идет о маленьких детях и женщинах, которым, как в данном ситуации, очень требуется помощь".

Архиепископ напомнил, что скоро наступает Адвент - предрождественский период, время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова. "Это подготовка к празднику Божьего рождения, - продолжил он. - Когда пришло время Марии родить, она искала место для этого и родила в яслях". Рождество Христово символизирует милосердие и добро, которыми должны руководствоваться все люди.

Он добавил, что представители различных конфессий Беларуси собрались вместе, чтобы обсудить помощь нуждающимся и призвать верующих помочь беженцам. "Пусть добрый Бог наполняет сердца людей добром и любовью к ближнему", - пожелал архиепископ.-0