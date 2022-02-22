Глава ЦИК рассказал, когда станут известны предварительные результаты голосования на референдуме

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, когда станут известны предварительные результаты голосования на референдуме.

"Уже традиционно так сложилось, что где-то в районе 2-3 часов ночи мы будем иметь предварительные результаты. Во всяком случае, сколько избирателей приняло участие в голосовании, сколько проголосовали "за" и сколько "против". А итоги референдума подведем после получения протоколов областных и Минской городской комиссий", - сказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК напомнил, что сегодня по стране создано 5510 участков для голосования. "Кроме того, созданы 153 территориальные комиссии - это областные, Минская городская, районные, городские (имеются в виду города областного подчинения), районные в городах, - продолжил он. - Комиссии уже работают. Можно связаться с комиссией по голосованию, подойти, уточнить, внесен ли гражданин в список".

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-