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Общество
02 сентября 2021, 12:35

Главное правило: заплатить самому себе. Эксперт из Нацбанка о том, как копить деньги

Фото из архива
Фото из архива

Перед каждым из нас время от времени встает вопрос: как накопить денег? На квартиру, на машину, на холодильник. Ответ на него можно найти почти во всех учебниках по финансовому планированию. Откладывайте 10% от заработанного. Но так ли все просто? С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Нацбанка Юлии Сакович.

Где найти резервы для сбережений?

Найти в своем бюджете средства для создания собственного резервного фонда поможет учет доходов и расходов. Расчеты покажут, какую сумму получили и на что ее потратили.

- В конце каждого месяца все расходы сводятся, группируются, и получается итог расходов в разбивке по статьям. На основании данных о расходах за несколько месяцев можно сделать выводы, в какой статье расходы в норме, где - завышены, а где находятся главные резервы для экономии (в идеале их нужно найти в каждой статье). Только на основании учета мы можем анализировать, планировать и создавать свой собственный резерв, - подчеркнула Юлия Сакович.

Кстати, чтобы по старинке не возиться с блокнотами и тетрадками, можно скачать специальное приложение на телефон. Существует множество программ по учету личных финансов.

Какой механизм накопления лучше всего использовать?

Существует такое правило: "в первую очередь заплати себе". Это значит, что вначале следует пополнять свой финансовый резерв. Подавляющее большинство людей совершает огромную ошибку - откладывает деньги в конце месяца и только то, что осталось после всех расходов.

- Между тем, о сбережениях нужно думать так же, как и о любых других счетах, обязательных для оплаты. Сделайте это своим правилом и воспринимайте как обязательную часть выплат, - советует эксперт.

Откладывайте минимум 10% от дохода или установите другой размер в зависимости от своих возможностей. Скорее всего, вы и не заметите нехватки этих денег, а сбережения будут постепенно формироваться. Возьмите за правило:

получили зарплату - отложили обычный процент;

получили незапланированную премию, денежный приз или подарок - можно отложить больше.

Как, откладывая деньги, накопить на серьезную покупку: квартиру или машину?

Для достижения крупных финансовых целей вам необходим личный финансовый план. Начать нужно с постановки цели. Она должна быть четкой и реальной. Важно оценить, сколько денег вам требуется накопить и к какой дате.

- Зачастую бывает так, что хочется многого, но денег хватает далеко не на все наши желания. Поэтому важно расставлять приоритеты и планировать значимые покупки заранее. Затем нужно посчитать, сколько необходимо откладывать каждый месяц, чтобы получилось собрать деньги к запланированному сроку, - рассказала специалист.

Наличие сбережений позволит вам воспользоваться кредитом или другим финансовым инструментом, который поможет приблизить осуществление цели.

- Может показаться странным: зачем сбережения, если человек собирается брать кредит? Тем не менее, это очень важно! Если завтра он лишится работы, как же тогда платить банку и одновременно жить? Именно поэтому, до того, как взять кредит, необходимо убедиться, что у вас есть деньги в запасе, - отметила эксперт.

Если до достижения цели еще есть время, лучше копить деньги, используя подходящие финансовые инструменты. Выбирать их нужно исходя из доходности, рисков и сроков. Вкладывая средства, вы будете получать дополнительный доход - и его тоже нужно отразить в финансовом плане.

Где лучше всего хранить деньги, если человек начал их накапливать?

Традиционный и самый удобный инструмент для хранения сбережений - это банковский вклад (депозит). Депозитов - огромное множество, и каждый вкладчик может подобрать выгодный и комфортный вариант.

- Выбирая вид вклада, нужно внимательно изучить предложения разных банков. Причем обращать внимание не только на размер процентной ставки. Узнайте, какой она будет - фиксированной или плавающей? Возможно ли внесение дополнительных взносов? Будет ли ваш вклад отзывным или безотзывным, с капитализацией процентов или без нее? По безотзывным депозитам проценты выше, но вы должны знать, что деньги нельзя будет снять со счета по первому требованию, - рассказала Юлия Сакович.

Копить можно также с помощью акций, облигаций, драгметаллов, используя услугу доверительного банковского управления и некоторые другие способы. Главное помнить основное правило: чем выше потенциальная доходность, тем выше потенциальный риск.

Обязательно разберитесь, как работает тот или иной инструмент, а потом примите осознанное и взвешенное решение - использовать его или нет.

Какие типичные ошибки совершают люди, которые решили накопить денег?

Многие считают, что делать сбережения могут только те, кто имеет постоянный и большой доход.

- Такое мнение в корне ошибочно. Есть люди, которые имеют довольно высокий доход, но в конце месяца у них все равно ничего не остается, потому что все свои деньги они тратят "на жизнь". Человек всегда будет увеличивать свои траты на что-либо, если будет расти его доход, - подчеркнула Юлия Сакович.

Помните об этом и не поддавайтесь соблазну потратить "лишние" деньги, а сберегайте их.

Главное - установить размер сбережений и откладывать деньги регулярно.

Алексей ГОРБУНОВ,

газета "7 Дней" .-0-

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