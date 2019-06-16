Главный пресс-центр II Европейских игр открылся на минском стадионе "Динамо"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный пресс-центр II Европейских игр открылся сегодня на минском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Медиацентр рассчитан на 200 посадочных мест. Предусмотрено все необходимое для работы СМИ во время предстоящего спортивного форума: комфортные места оборудованы беспроводным и высокоскоростным интернетом, есть зоны для фотокорреспондентов, печати необходимых документов и протоколов соревнований. Журналисты смогут следить за событиями игр одновременно с нескольких площадок благодаря установленным экранам.

С 16 по 18 июня пресс-центр для журналистов будет открыт с 9.00 до 18.00. В дни соревнований главный пресс-центр готов принять представителей массмедиа с 7.00 до 0.30, а во время церемонии открытия II Европейских игр 21 июня его работа продлена до 2.30.

Пресс-центры оборудованы на всех 12 спортивных объектах игр. Всего на мультиспортивный форум аккредитовались более 1 тыс. журналистов: около 400 белорусских и более 600 иностранных.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-