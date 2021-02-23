Главный внештатный инфекционист Минздрава вакцинировался против коронавируса

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов вакцинировался российской вакциной "Спутник V", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечали ранее в Минздраве, полученные данные продемонстрировали, что введение вакцины "Спутник V" индуцирует формирование напряженного иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2. Вакцина помогает вовлекать в процесс как гуморальный иммунный ответ (это специфические белки крови - антитела, способные препятствовать развитию COVID-инфекции), так и клеточное звено иммунитета - клетки крови, обеспечивающие противовирусную защиту. Так, в ответ на введение вакцины специфические антитела образуются почти у 100% вакцинированных. Максимальный уровень титра специфических антител наблюдается к 42-му дню после вакцинации.-0-