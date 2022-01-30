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30 января 2022, 20:52

Главврач: с приходом омикрона вирусных пневмоний стало гораздо меньше

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С приходом штамма омикрон вирусных пневмоний стало гораздо меньше, заявила главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова в Минске Наталья Саевич в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"С приходом омикрона вирусных пневмоний стало гораздо меньше. Основные клинические симптомы проходят достаточно быстро. Три-пять дней - это максимальный срок, когда пациент болеет", - сказала Наталья Саевич.

По ее словам, омикрон вызывает заболевание, подобное ОРИ. У пациентов отмечается температура в пределах 37,2-37,5, заложенность носа, покашливание, основной симптом - боль в горле и надсадный, сухой кашель, как ларинготрахеит. В отличие от штамма дельта, омикрон протекает гораздо легче.

В связи с этим нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено выросла. "Система здравоохранения была готова к тому, что штамм омикрон будет вытеснять дельта. Сейчас во всех учреждениях расширены так называемые колл-центры, куда пациенты с первыми признаками могут позвонить. Им расскажут, что они должны делать, как себя вести. При минимальных симптомах и бессимптомном течении ковид через 7 дней пациенты могут приступать к работе", - сказала Наталья Саевич.

Главный врач больницы подтвердила, что уровень госпитализации с приходом омикрона стал гораздо ниже. "Скорее всего, это связано с тем, что омикрон все-таки менее патогенный, а также с активной вакцинацией от ковид-инфекции, которая проводится до настоящего времени. Более 56% всех граждан страны привиты", - отметила она.

Наталья Саевич, полагаясь на опыт предыдущей волны, подчеркнула: пациенты, которые не были привиты, поступают в стационар гораздо чаще и в более тяжелом состоянии. "В настоящее время пациентов в реанимациях стало значительно меньше. Когда была волна, связанная с дельта-штаммом, в отделениях реанимации были все-таки непривитые пациенты", - сказала она.

Говоря о факторах риска, главврач отметила, что хронические заболевания, ожирение, ишемическая болезнь сердца утяжеляют состояние пациента. Впрочем, и у абсолютно здоровых людей ковид-заболевание может протекать тяжело. Отвечая на вопрос, почему кажущийся абсолютно здоровым молодой человек, не имеющий факторов риска, иногда переносит болезнь тяжелее, Наталья Саевич сказала: "Мы не знаем, как сработает иммунная система". "К тому же вирусная нагрузка может быть у этого человека больше", - добавила она.

Главный врач отдельно прокомментировала Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию. "Для меня как медработника, руководителя учреждения было приятно слышать слова о том, что медики очень хорошо справились с той задачей, которая была поставлена. Мы шли по своему пути, и этот путь, как мы сейчас видим, сейчас используется абсолютно во всех странах. Мы всегда работали на опережение", - сказала она.

Касаясь предлагаемых изменений в Конституцию, Наталья Саевич позитивно оценила положение о заботе каждого гражданина о своем здоровье, в связи с чем призвала вакцинироваться против ковид-инфекции. "Надо понимать, что ковид-инфекция будет с нами - в более или менее агрессивной форме. Поэтому забота о себе, вакцинация будут способствовать тому, что болезнь станет протекать менее агрессивно, будет создана прослойка, которая сможет приостановить развитие этой инфекции", - заключила она.-0-

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