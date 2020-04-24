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24 апреля 2020, 17:57

Главы государств СНГ обратились к мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы

Фото из архива
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан, председательствующий в СНГ, распространил Обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в ООН, ОБСЕ и ШОС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Победа в Великой Отечественной войне - немеркнущее событие для народов государств Содружества, символизирующее несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от коричневой чумы. Этот подвиг навечно вписан не только в нашу, но и в мировую историю, - говорится в обращении. - 9 Мая - священный день, одна из самых значимых и почитаемых дат. Мы искренне гордимся тем, что, выдержав все испытания, решающий вклад в достижение полной и окончательной Победы над фашизмом внесли народы наших государств. Мы помним, какой дорогой ценой был завоеван мир, и склоняем головы перед героизмом советских воинов, погибших на полях сражений, перед памятью партизан и подпольщиков, узников фашистских застенков и мирных жителей, отдавших свои жизни за свободу, мир и справедливость. Мы безмерно благодарны и павшим, и живым - как воевавшим, так и труженикам тыла - женщинам, детям и старикам, которые день и ночь самоотверженно ковали Победу, обеспечивая фронт всем необходимым".

Главы государств выразили особую признательность ветеранам. "Наша святая обязанность - проявлять всестороннюю заботу о них, воспитывать подрастающие поколения на священной памяти о великом подвиге героического поколения победителей. Свой вклад в разгром нацизма и в достижение общей Победы внесли страны антигитлеровской коалиции. Высоко ценим мужество народов Европы и всего мира, всех, кто вместе с нами оказал сопротивление нацизму. Обращаемся с призывом ко всем странам мира ответственно подходить к выполнению своих обязательств по сохранению военно-мемориального наследия героев-победителей, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения погибших при освобождении стран Европы от нацизма", - отмечается в документе.

Президенты осудили любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов СНГ в Победе над фашизмом. "Мы - главы государств Содружества призываем мировое сообщество решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропаганде расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях. В современном мире уроки той страшной войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества моральным ориентиром и движущей силой, побуждающими к активным действиям против дискриминации и агрессивного национализма. Выступаем за возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру. Считаем, что действия государств по укреплению собственной безопасности не должны приводить к формированию разделительных линий, порождать недоверие, вражду, напряженность и конфронтацию в мире и осуществляться за счет безопасности других стран", - говорится в обращении.

Подчеркивая ведущую роль ООН в деле поддержания мира, главы государств СНГ призвали международное сообщество к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права. "Мы подтверждаем, что государства Содружества будут всемерно содействовать укреплению стабильности в межгосударственных отношениях и сохранению мира на планете", - подчеркнули главы государств.

Текст обращения переведен на все официальные языки ООН (русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский), опубликован в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН под пунктом повестки дня "Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны", распространен среди всех государств - членов организации, а также размещен в системе официальной документации ООН. Он также распространен на русском языке в качестве официального документа ОБСЕ среди стран-участниц и партнеров по сотрудничеству организации и среди стран ШОС.-0-

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