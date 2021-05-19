Главы МИД ОДКБ выступили за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление "Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия". Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

По словам Станислава Зася, в заявлении придается важное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор международной архитектуры безопасности. "Подчеркивается необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе путем принятия юридически обязывающего протокола к конвенции, который предусматривает эффективный механизм проверки соблюдения КБТО, - сказал генеральный секретарь. - В документе говорится, что стремительное развитие науки и техники в областях, имеющих отношение к КБТО, требует усиленного внимания от государств - участников конвенции. Поэтому министры иностранных дел выражают поддержку инициативам, представленным в данной связи, в частности созданию в формате Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к конвенции, и предоставления государствам-участникам соответствующих рекомендаций, а также формированию мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения".

В документе также отмечается, что государства - члены ОДКБ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН.

Главы МИД ОДКБ приняли также заявление "О сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными организациями". "В данном заявлении государства - члены ОДКБ говорят о своей заинтересованности в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организация в деле поддержания мира и стабильности в регионе Евразии и подтверждают готовность выстраивать такое сотрудничество на основе общепризнанных норм и принципов международного права, отказа от конфронтации, разрешения мировых проблем исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с положениями и целями Устава ООН, - проинформировал Станислав Зась. - Очевидно, что эффективно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам можно лишь посредством консолидации международных усилий".

Генеральный секретарь напомнил, что 9 января 2021 года вступили в силу нормативные акты, учреждающие статусы Партнера ОДКБ и Наблюдателя при ОДКБ. "Это дает возможность заинтересованным государствам и международным организациям, разделяющим цели и принципы ОДКБ и желающим установить и развивать контакты с ОДКБ, необходимую правовую основу для запуска процесса подключения к сотрудничеству с ОДКБ во взаимоприемлемом формате, - сказал он. - В этой связи государства - члены организации предлагают воспользоваться открывающимися возможностями".

На заседании было принято также заявление в связи с продлением срока действия договора между Российской Федерацией и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "В заявлении говорится, что продление договора способствует сохранению транспарентности и предсказуемости во взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав, укреплению международной безопасности и восстановлению доверия, а также создает условия для комплексных переговоров о будущем контроле над вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на ситуацию в данной сфере, - отметил Станислав Зась. – Государства - члены ОДКБ рассматривают договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности".

Кроме того, главы МИД стран ОДКБ приняли заявление "О 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге".-0-