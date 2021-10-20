Главы оборонных ведомств Беларуси и России обсудили проект СГ по реставрации в Брестской крепости

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве перед заседанием совместной коллегии состоялась двусторонняя встреча министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина и министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встречи главы оборонных ведомств обсудили продление сроков действия соглашений о размещении российских военных объектов - узла связи Барановичи и радиостанции Вилейка - на территории Республики Беларусь на прежних условиях. Подписание данных международных договоров способствует дальнейшему углублению двустороннего военного сотрудничества между Беларусью и Россией.
Отдельно главы оборонных ведомств обсудили проект Союзного государства "Реконструкция (модернизация), реставрация сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости". Необходимость разработки проекта связана с важностью сохранения материального и духовного наследия Брестской крепости, воспитания молодого поколения на исторических примерах мужества, стойкости и героизма, продемонстрированных защитниками Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.-0-