Главы оборонных ведомств ШОС обсудили вопросы безопасности на встрече в Бишкеке

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества обсудили вопросы безопасности на встрече в Бишкеке, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
"В Бишкеке 29 апреля прошло совещание министров обороны государств - участников ШОС. В нем приняла участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Андреем Равковым", - проинформировали в ведомстве.
Главы оборонных ведомств стран ШОС обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Также рассмотрены аспекты дальнейшего укрепления сотрудничества в этой сфере.-0-
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