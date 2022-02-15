15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы правительств СНГ планируют подписать в мае соглашение о свободной торговле услугами, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приступили к подготовке очередного заседания глав правительств стран СНГ, которое должно состояться во второй половине мая в Нур-Султане. Мы надеемся, что на нем будет наконец-то подписано соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав СНГ", - сказал Леонид Анфимов.-0-