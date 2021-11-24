Глэмпинг, йога-туры, арт-пространства: современные тенденции агроэкотуризма обсудят в БГУ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная научно-практическая конференция "Агроэкотуризм в период современных вызовов: национальный опыт" пройдет 25 ноября в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. Научный форум станет площадкой для обмена опытом по вопросам развития агроэкотуризма, а также новых направлений в данной сфере.

Мероприятие объединит свыше 100 исследователей и представителей государственных структур туристической отрасли, общественных объединений, хозяев агроусадеб, сотрудников турфирм из Беларуси, Казахстана, России, Словакии и Эстонии.

"Эксперты из числа зарубежных участников представят международный опыт в области агроэкотуризма и его тенденции в 2021 году. Своими наработками по теме также поделятся их белорусские коллеги. В своих докладах они затронут юридические аспекты туристической сферы, неформального образования в агротуризме. Участники поделятся практическими результатами своей деятельности, инструментами по продвижению турпродуктов и новыми видами туризма. В их числе комфортный отдых на природе глэмпинг, йога-туры, создание арт-пространств в уникальных местах", - рассказали в пресс-службе.

По итогам работы форума опубликуют сборник научных докладов участников, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ и в Научной электронной библиотеке eLIBRARy.ru.

Организаторами конференции выступают факультет международных отношений БГУ совместно с белорусским общественным объединением "Отдых в деревне" и Министерством спорта и туризма.-0-