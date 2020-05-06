Глинская: примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно через месяц Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, заявила в эфире "Беларусь 1" заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, сообщает БЕЛТА.

Ирина Глинская отметила, что сейчас наблюдается снижение заболеваемости в Витебском регионе. "Полагаем, что где-то через месяц, возможно, к концу этого месяца мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости, и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах", - сказала она.

Заместитель главного врача подчеркнула, что прогноз белорусских специалистов практически оправдывается. "Мы сделали этот прогноз. Учитывалась эпидемиологическая модель, в ее разработке участвовали разные специалисты. Потому что это стык специальностей - эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывались совершенно разные параметры: средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. Безусловно, принимали во внимание и какие-то определенные социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию население все-таки не так четко соблюдает, как в рабочие дни, - заявила она. - Этот прогноз за период с момента его создания почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние полторы недели чуть-чуть у нас по сравнению с прогнозом появился сдвиг на один день".

Ирина Глинская подчеркнула, что меры, которые предпринимаются в Беларуси в борьбе с COVID-19, эффективны. "Они работают и позволяют нам предупредить достаточное большое количество случаев заболевания, не допустить их лавинообразного роста", - добавила она. -0-

Беларусь занимает второе место в СНГ по количеству проведенных тестов на COVID-19 - Глинская "Мы находимся на втором месте среди стран СНГ, после Российской Федерации, по количеству проведенных тестов. Если брать в целом по миру, то мы занимаем 37-е место", - сообщила замглавного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.