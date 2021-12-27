Глубокский мясокомбинат выпускает оригинальные мясные изделия с ароматом вишни

Если Ольшаны - это огуречная столица Беларуси, а Дворец - клубничная, то Глубокое - вишневая столица страны. В этом белорусском райцентре проводится ежегодный международный праздник "Вишневый фестиваль", посему закономерно, что именно на местном мясокомбинате была разработана рецептура нескольких изделий с оригинальным вкусом.

Витебские мясопереработчики стали выпускать варено-копченую колбасу с вишней, тартар с вишней (рубленая сыровяленая говядина) и свиной шашлык с вишней. Кроме того, технологический отдел разработал оригинальную рецептуру шашлычной линейки - с различными соусами и натуральными приправами, для сохранения послевкусия, и в ближайшее время Глубокский мясокомбинат предложит покупателям и эти изделия.

Всего на предприятии в райцентре Витебской области у границы с Литвой, которое ведет историю с 1936 года, на сегодняшний день выпускается более 250 наименований продукции. Ассортимент - различной направленности. Это мясо на кости, жилованное мясо в блоках, колбасные изделия различных групп (вареные колбасы, сосиски, сардельки, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые), продукты из мяса (копчено-вареные, копчено-запеченные, вареные, сырокопченые, фарши, колбаски сырые), полуфабрикаты натуральные мясные и мясокостные, полуфабрикаты быстрого приготовления (пельмени, продукты из шпика, наборы мясные и из субпродуктов и другие).

Динамично развивающееся предприятие выпускает широкий ассортимент продукции, состоящей из качественного сырья и натуральных ингредиентов, что позволяет не только удерживать позиции на белорусском рынке, но и реализовывать изделия на экспорт - в Россию и Казахстан, другие страны. Отметим, что объемы экспортных поставок растут из года в год.

Успехи предприятия отмечены на церемонии вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка - 2021". Унитарное производственное предприятие "Глубокский мясокомбинат" получило несколько наград: диплом в номинации "Колбасные изделия" за изделие колбасное варено-копченое салями мясное из мяса птицы колбаса "Московия" высшего сорта; в номинации "Продукты мясные из свинины рубленые сыровяленые" - диплом за продукт из свинины мясной рубленый сыровяленый "Угощение Глубокское". Также в номинации "Мясные продукты" отмечен продукт из говядины мясной рубленый сыровяленый "Угощение Глубокское"; в номинации "Колбасные изделия" предприятие получило награду за колбасное изделие мясное колбаса вареная "Докторская Люкс" высшего сорта.

Директор предприятия Александр Колонтай удостоен диплома "Лидер управления" за "эффективный менеджмент, деловые достижения и предпринимательскую инициативу".

"Выпуск качественной, конкурентоспособной и безопасной продукции - одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. Чтобы поддерживать стабильно высокое качество, мы используем новейшее технологическое оборудование, осуществляем пристальный контроль поступающего сырья и вспомогательных материалов, сохраняем высокую культуру производства, основываемся в своей работе на высоких стандартах системы менеджмента и качества продукции, что подтверждается различными премиями и наградами", - рассказал директор Унитарного предприятия "Глубокский мясокомбинат".

Как уже сообщалось, в этом году премию "Лидер потребительского рынка - 2021" получили 43 предприятия различных отраслей экономики. Церемония вручения состоялась 15 декабря в минском "Президент-Отеле".

Премия "Лидер потребительского рынка" учреждена в 2015 году группой компаний "Медиа Партнер". Ее лауреаты определяются экспертным советом, состоящим из представителей науки, бизнеса, СМИ и органов государственного управления.

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