Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси 30 декабря

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололед и сильный ветер прогнозируются в Беларуси на 30 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На дорогах республики будет гололедица. В утренние и дневные часы на большей части территории страны ожидается гололед. Во многих районах порывы ветра будут достигать скорости 15-18 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Днем будет облачно. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики прогнозируется небольшой снег, переходящий в дождь. Ожидается слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем во многих районах - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, местами при прояснениях столбик термометра опустится до 9-11 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.-0-

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