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07 декабря 2020, 11:40

Гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси на этой неделе

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и до 14 градусов мороза ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Влияние холодного сибирского антициклона истекшей ночью распространилось и на Беларусь. На большей части территории страны эта ночь оказалась самой холодной в данном сезоне. Температура воздуха в основном составила 5-10 градусов мороза, в столице было минус 8. Из-за умеренного юго-восточного ветра температура кажется еще ниже. При этом снега еще очень мало. По Гродненской, Брестской и Гомельской областям его практически нет, а на остальной территории высота снежного покрова, по последним данным, 1-3 см. Несколько больше снега на северо-востоке Витебской области. Пока ситуация в атмосфере меняться не будет. Антициклон будет блокировать теплые атлантические циклоны", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 8 декабря , центр холодного антициклона окажется над европейской территорией России. Погодные условия в Беларуси будет определять его западная ветреная периферия. Поэтому ожидается переменная облачность, будет без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, ночью местами в западных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 по западу до 12 градусов мороза по востоку страны, днем будет 1-6 градусов ниже нуля.

В среду, 9 декабря , погоду продолжит определять ветреная периферия антициклона и холодная континентальная воздушная масса. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов мороза, по юго-западу - минус 4-6. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля.

В четверг, 10 декабря , ночью сохранится влияние периферии холодного антициклона, утром и днем погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Утром и днем местами возможны туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов мороза, в юго-западных районах - минус 3-4. Днем будет от нуля до минус 5, по юго-западу - 1-2 градуса тепла.

В пятницу, 11 декабря , активные атмосферные фронты с юга будут формировать погодные условия в Беларуси. При плотных фронтальных облаках временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, по северо-востоку при прояснениях - до минус 7 градусов. Днем будет от минус 4 до плюс 3.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные во многих регионах Беларуси сохранится зимний характер погоды, только в крайних юго-западных районах ожидается оттепель.-0-

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