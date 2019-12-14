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14 декабря 2019, 12:45

Гололедица и до +7°С ожидается в Беларуси 15 декабря

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье, 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Временами возможны осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается переменных направлений порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса до 5 градусов тепла, днем будет 2-7 градусов тепла.-0-

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