Гололедица и до +7°С ожидается в Беларуси 15 декабря

Фото из архива
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье, 15 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Временами возможны осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается переменных направлений порывистый.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса до 5 градусов тепла, днем будет 2-7 градусов тепла.-0-