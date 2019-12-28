28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и небольшой снег ожидаются в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег, днем местами по стране - небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет 1-7 градусов ниже нуля.

В понедельник, 30 декабря, на отдельных участках дорог ожидается гололедица, в дневные часы местами туман, гололед, в северных и центральных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.-0-

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