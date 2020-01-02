Гололедица и переменная облачность ожидаются 3 января в Беларуси

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие сутки, 3 января, на отдельных участках дорог в Беларуси сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер будет юго-западный порывистый.
Температура воздуха ночью составит до минус 5 градусов, днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.-0-