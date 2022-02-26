26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси 27 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу небольшие осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 0 по югу до минус 9 по северу. Днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь