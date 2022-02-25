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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Беларуси 26 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу - облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны будут кратковременные осадки, в основном дождь. Днем местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром прогнозируется слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1. Днем будет 2-8 градусов тепла.-0-
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