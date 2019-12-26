Голосование на узбекистанских парламентских выборах впервые было организовано в Беларуси

26 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси впервые работал избирательный участок по парламентским и местным выборам в Узбекистане. Об этом сообщил на пресс-конференции посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказал о состоявшихся в стране 22 декабря выборах и примененных новшествах. Так, впервые за рубежом, в том числе в Беларуси, работали избирательные участки по голосованию. Также впервые проводилось досрочное голосование.

"В Беларуси проголосовал 331 узбекский гражданин, из них 140 человек досрочно. Мы также использовали возможность выезда на места компактного проживания наших граждан, в частности в Могилев и Витебск, где учатся узбекские студенты", - отметил посол.

Наряду с этим он подчеркнул, что во время второго тура выборов избирательный участок в Беларуси создаваться не будет.

Он также отметил, что явка избирателей в стране в первом туре составила около 70%. За проходящими выборами непосредственно следили свыше 800 международных наблюдателей из более чем 50 стран и 10 международных организаций. Кроме того, в процессе были задействованы более 70 тыс. наблюдателей от политических партий, выдвинувших своих кандидатов.

По мнению дипломата, проведению выборов на высоком уровне способствовала отвечающая международным стандартам и демократическим требованиям национальная избирательная нормативно-правовая база. В частности, новый избирательный кодекс, принятый в июне текущего года, четко регулирует все вопросы, связанные с выборами.

"В практику прочно входит предварительное обсуждение с гражданами важных для жизни страны вопросов через республиканские СМИ и только после этого принятие по ним решений", - сказал Насирджан Юсупов.

Он также обратил внимание, что по версии британского журнала The Economist Узбекистан признан "Страной года". Международные рейтинговые организации утверждают, что Узбекистан входит в первую десятку стран-реформаторов, где происходят большие изменения во всех направлениях общественно-политической и социально-экономической жизни.-0-