Голосовать надо не сердцем, а разумом - Ермошина

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосовать надо не сердцем, а разумом. Такое мнение высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди устали, есть политическое напряжение, есть давление интернет-ресурсов. Грубо, нагло, агрессивно проводится агитация. Никакого инакомыслия, только одно. Если похвалил или нейтрально высказался о государстве, то ты ретроград, лопух и засланный казачок. Эта травля порядочных людей делает многих неуверенными. Но в каждом обществе количество агрессивных и наглых невелико, просто они вездесущи, они занимают пространство. Они как запрещенная секта: цепляются к людям в транспорте, на улицах подходят, пристают к избирателям, вербуют своих адептов. Сразу хочу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира. Людям нужно это учитывать и поступать по совести, по мозгам, и думать что будет завтра - не 10 августа, а 10 октября или декабря, смотреть хотя бы на год вперед. Выбор должен быть осознанным. Все эти лозунги "голосуй сердцем" - глупости, голосовать надо мозгами", - считает Лидия Ермошина.

В целом выборы проходят спокойно, "пока тревожащих сведений не поступало", добавила глава ЦИК.

Есть вопросы только у тех, кто хочет проголосовать не по месту регистрации. Речь о людях, которые находятся в отпуске не по месту жительства, постоянно проживают в другом городе у мужа или жены или постоянно проживают за рубежом, но из-за коронавируса оказались в стране.

"Если ты хочешь проголосовать не по месту регистрации, то должен предъявить документы, подтверждающие право собственности или право владения домом или квартирой, где ты проживаешь, - пояснила Лидия Ермошина. - Если жилье принадлежит супругу, он там зарегистрирован, то супруги могут прийти и по паспортам по отметке о регистрации проголосовать. Это касается только тех случаев, когда супруг или супруга зарегистрированы далеко - за 200-300 км. Если речь о двух районах Минска, то лень мы поощрять не будем. Потому что есть провокации, есть избирательная "карусель", когда граждане специально провоцируют членов избирательных комиссий и те выдают бюллетени на основе их жалостливых просьб. Так было на местных выборах 3 года назад, и так делать не надо. Пусть граждане простят нас, но мы вынуждены устанавливать строгие правила".

Что касается "белорусских иностранцев", которые имеют вид на жительство в другом государстве, то если у человека нет в Беларуси недвижимости или временной регистрации, он проголосовать не сможет. "Потому что непонятно, к какому месту вас привязать. Вы тогда сможете ездить по всему городу и голосовать в каждом избирательном участке, будет искажение результатов выборов. Надо было подготовиться", - добавила она.

По словам председателя ЦИК, "в ручном режиме" комиссии помогли очень многим, особенно пожилым людям, которые проживают в городских квартирах с детьми.-0-