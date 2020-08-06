Голосую за мирное будущее Беларуси и счастливые улыбки детей - избирательница в Москве

6 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Избирательница Наталья Жуковская, которая досрочно приняла участие в выборах Президента Беларуси на участке в Москве, проголосовала за мирное будущее страны и счастливые улыбки детей. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Хотелось бы, что бы у Беларуси было мирное будущее, та стабильность, которая есть сегодня, хотелось бы видеть счастливые улыбки детей", - отметила Наталья Жуковская.

"Мне нравится чистота в белорусских городах, что практически все люди трудоустроены, а пенсионеры вовремя получают пенсии", - подчеркнула избирательница. Особо она выделила белорусское образование, которое, по ее мнению, является одним из лучших в мире.

"Молодец Беларусь! И хотелось бы, чтобы все так и оставалось", - заключила Наталья Жуковская.

Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Участки для голосования расположены в помещениях белорусских дипломатических учреждений. Здесь проголосовать могут граждане Беларуси, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации, дипломаты и члены их семей, сотрудники интеграционных органов.

Из-за коронавируса внесены определенные коррективы в избирательный процесс и работу участковой комиссии в Москве: в российской столице до сих пор сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции - масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, отменены массовые мероприятия. В посольстве Беларуси в России учитывают эти реалии: ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования. Для тех, у кого нет своих средств защиты, на участке выдают дезинфекторы, медицинские маски, одноразовые ручки.-0-