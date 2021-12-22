Головченко: Беларусь выполняет все международные рекомендации по АЭС, критика Литвы неоправданная

22 декабря, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выполняет все рекомендации международных организаций по АЭС, критика Литвы неоправданная. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Позиция Литвы по отношению к Беларуси достаточно странная. Началось с абсолютно неоправданной критики БелАЭС, которая звучала несмотря на то, что у нас есть положительные заключения от международных организаций, таких как МАГАТЭ, ENSREG, которые отмечают открытость и транспарентность Беларуси, выполнение всех рекомендаций. Недавно замминистра иностранных дел Беларуси встречался с заместителем руководителя МАГАТЭ, который еще раз подчеркнул, что белорусская сторона очень ответственно и добросовестно относится к соблюдению всех требований международных регуляторов. На этом фоне заявления с той стороны границы звучат, мягко говоря, странно", - подчеркнул Роман Головченко.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт находится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-