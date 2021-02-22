Головченко: люди в погонах наиболее остро ощущают ответственность за будущее страны

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди в погонах наиболее остро ощущают ответственность за будущее страны, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот праздник символизирует неразрывную связь и преемственность всех поколений защитников Отечества. Он свидетельствует о том, что в нашем обществе патриотизм, доблесть, честь и мужество по-прежнему остаются непререкаемыми ценностями. Меняются времена, совершенствуются виды вооружений, способы ведения боевых действий, но главным достоянием всей белорусской армии, всего силового блока были и остаются люди - личный состав от рядовых до генералов. Именно люди в погонах наиболее остро ощущают ответственность за будущее страны. Наверное, потому что вы как никто другой знаете реальную цену, которую приходится платить за то, чтобы наши рубежи оставались неприкосновенными, а небо мирным", - сказал Роман Головченко.

По его словам, ушедший год для всех нас, в том числе и для военных, выдался непростым.

"Многим из вас приходилось принимать, не побоюсь этого слова, судьбоносные решения, рисковать собой, работать на износ. Но вы не дрогнули, не дали слабину, показали всем готовность к отражению любых угроз, проявили профессионализм и выдающиеся личные качества", - отметил премьер.

Роман Головченко подчеркнул, что Президент и правительство страны всегда будут уделять особое внимание всестороннему и комплексному укреплению силовой составляющей страны. В этом залог обеспечения национальной безопасности и мирного развития государства. "Документы военного строительства на очередную пятилетку предполагают оснащение войск новейшими образцами вооружения, современными средствами управления, связи, многие из которых производятся на отечественных предприятиях оборонного комплекса. Это результат системных, целенаправленных мер государства, которые и в дальнейшем будут постоянно совершенствоваться", - констатировал он.

Премьер добавил, что День защитников Отечества - не только мужской праздник. "В наших Вооруженных Силах, других воинских формированиях, военизированных организациях наравне с мужчинами достойно служат немало представительниц прекрасной половины человечества. Это также по праву и их день. Особенно теплые слова хочется адресовать хранительницам домашних очагов офицеров, которые разделяют все тяготы службы. Крепкая семья - это залог внутреннего спокойствия, психологической устойчивости офицеров, что в определенных условиях может спасти жизнь и ему, и подчиненным, - уверен он. - Закончить хочу известной фразой, уверен, любимого всеми вами фильма "Офицеры": есть такая профессия - Родину защищать. Пусть эта фраза будет для вас девизом всей жизни. Пусть эту фразу вы пронесете в период всей своей нелегкой службы".

Роман Головченко пожелал военнослужащим и их близким крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в боевой и политической подготовке.-0-