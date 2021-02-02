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02 февраля 2021, 17:00

Головченко назвал несостоятельными претензии к полномочиям делегатов ВНС

Роман Головченко
Роман Головченко
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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко назвал несостоятельными претензии отдельных лиц к полномочиям делегатов предстоящего VI Всебелорусского народного собрания. Соответствующие заявления он сделал сегодня в интервью представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что какие-то претензии к полномочиям этих делегатов, насколько они представляют белорусское общество, просто несостоятельны", - сказал глава правительства.

Он рассказал, что конкуренция на выборных собраниях была достаточно острая, и в форуме хотели принять участие большое количество людей. Однако возможность высказаться, донести свою точку зрения была предоставлена всем желающим - одной из особенностей подготовки к нынешнему ВНС стало то, что она была многоступенчатой. "Началась с диалоговых площадок (а их более 1,2 тыс.), которые были организованы в регионах. Там приняли активное участие в обсуждении около 35 тыс. человек. И от них поступило порядка 5 тыс. предложений на разные темы. Кого-то больше волновали местные проблемы текущей жизни региона. Но было много системных предложений, интересных взглядов. Порядка четверти из этих 5 тыс. после должного анализа были обобщены и приобщены к материалам собрания, в том числе при подготовке проекта доклада главы государства, при уточнении программы социально-экономического развития страны", - отметил Роман Головченко.

Кроме того, продолжают работать общественные приемные, куда поступили еще порядка 3 тыс. предложений. Предложения продолжают поступать и на официальный интернет-сайт Всебелорусского народного собрания.

"Очень много здравых мыслей, злободневных, емких было высказано на областных собраниях делегатов. Все эти собрания в областях и городе Минске прошли настолько живо, что, наверное, не знаю, где в последний раз был настолько живой диалог, обмен мнениями, насколько люди, которые делегированы на собрание, действительно хотят внести вклад, быть сопричастными к тем сложностям, вызовам, проблемам, с которыми сталкивается белорусское государство", - рассказал премьер-министр.

Роман Головченко отметил, что из центра многое видится по-другому и, например, правительство о многих процессах судит исходя из цифр. "Где-то, может, недорабатываем с людьми. Сложно дотянуться до всех. В этом особая ценность тех идей, которые мы получаем с мест. Приходится даже исправлять свою точку зрения, более глубоко погружаться в проблематику", - сказал он.

Премьер-министр обратил внимание, что все перечисленное - это в том числе элементы подготовки к Всебелорусскому народному собранию.

Что касается выдвижения делегатов, Роман Головченко отметил, что предстоящее ВНС будет отличаться от предыдущих тем, оно станет площадкой для обсуждения не только вопросов экономического развития страны, но добавился важный назревший вопрос о направлениях общественно-политической модернизации, модернизации политической системы государства. "Именно с этим связано и изменение подходов к алгоритму выдвижения кандидатов. Организационный комитет обсуждал, и мы определяли то, как будет проходить процедура выдвижения", - сказал премьер-министр.

По его словам, важно было обеспечить не просто присутствие представителей всех слоев белорусского общества исходя из гендерных, профессиональных, возрастных критериев, но сделать так, чтобы делегаты действительно представляли белорусский народ в широком его понимании - трудовые коллективы, общественные организации, профессиональные союзы. Поэтому было обращено пристальное внимание на депутатов местных советов. "Эти люди являются полномочными представителями своих избирателей. Кстати, даже если заранее отвечать каким-то критикам, как раз к выборам депутатов местных Советов ни у кого, ни в каких евроструктурах, еще каких-то кругов претензий не возникало", - сказал Роман Головченко.

В числе делегатов ВНС также представители крупнейших общественных организаций и профессиональных союзов.

"Процедуры выдвижения и избрания делегатов завершены. Мы сейчас можем говорить о том, что 49% делегатов - 1175 человек - представляют местные Советы депутатов всех уровней. Еще 1051 человек (это 44%) - члены крупнейших общественных организаций. К ним добавляются (так положено по закону о республиканских и местных собраниях) депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики. Таким образом мы вышли на итоговую цифру 2394 делегата", - поделился статистикой премьер-министр.

Он также рассказал, что в числе делегатов ВНС 864 женщины, или 36% от общего количества.

"Получилось так, что у нас в практически равнозначной пропорции представлены рабочие, труженики села, инженерно-технические работники, работники социально-культурной сферы, руководители предприятий и организаций, военнослужащие, представители правоохранительных органов, студенты, пенсионеры и представители частного бизнеса. У кого-то доля 11%, у кого-то 9%, у кого-то 8%. Но в принципе достаточно сопоставимо. Какого-то перевеса в ту или иную сторону нет", - отметил Роман Головченко.

Что касается возрастного состава, то здесь ожидаемо больше делегатов в возрасте от 40 до 60 лет. "Это вполне естественно. Это уже зрелые, состоявшиеся люди. Но есть и молодежь - 6%. Это люди до 30 лет. 17% - от 30 до 40 лет", - сказал глава правительства.-0-

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