Головченко представит программу деятельности правительства до 2025 года в Овальном зале 2 декабря

Роман Головченко. Фото из архива
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит программу деятельности правительства на период до 2025 года 2 декабря в Овальном зале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
"2 декабря состоится заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Перед парламентариями с докладом на тему "О программе деятельности правительства Республики Беларусь на период до 2025 года" выступит премьер-министр Роман Головченко", - рассказали в пресс-службе.-0-