Головченко рассказал, каким образом в ВНС смогут принять участие представители альтернативных сил

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, каким образом в предстоящем VI Всебелорусском народном собрании смогут принять участие представители альтернативных сил. Соответствующие заявления он сделал сегодня в интервью представителям СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент однозначно подчеркнул, что на собрании должны звучать разные точки зрения, оно не должно быть стерильным. То есть там не должно быть отсева неугодных людей. Конечно, практически весь состав делегатов - это люди, которые поддерживают текущий курс, выступают за сильную страну, не хотят ее развала, - сказал премьер-министр. - Но, помимо делегатов, в составе есть и приглашенные. Если делегатов практически 2,4 тыс., то приглашенных планируется более 300 человек. Они будут участвовать в собрании - не являться делегатами формально, не участвовать в голосовании, но тем не менее полностью участвовать в работе, иметь право выступления. Они представляют все зарегистрированные политические партии. Приглашения направляются. Кто из них воспользуется приглашением?.. За исключением, конечно, тех, кто преступил закон и сознательно встал на другую сторону, нарушив тем самым законодательство Беларуси".

"Мы планируем, предполагаем, что людям из числа приглашенных, кто представляет альтернативные силы, имеет другое видение, в принципе, на то, куда надо двигаться, тоже будет предоставлено слово. Установка главы государства, что должны прозвучать разные точки зрения, будет выполнена. Другое дело, насколько будут конструктивными... Делегаты послушают", - заявил Роман Головченко.

Одновременно он обратил внимание, что альтернативная точка зрения не обязательно оппозиционная. "Альтернативные точки зрения звучали и звучат и в ходе мероприятий, которые проводятся по подготовке Всебелорусского народного собрания. Иногда даже очень альтернативные. Но они прогосударственные. Они направлены на то, чтобы сделать государство сильнее, устойчивее к внешним угрозам", - пояснил Роман Головченко.-0-